أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس، عنصر(01) دعم للجماعات الإرهابية بباتنة حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

من جهة أخرى وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بأم البواقي، تاجر مخدرات بحوزته (15) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم توقيف تاجري (02) مخدرات آخرين بحوزتهما (2,3) كيلوغرام من نفس المادة بغليزان.

كما أوقف عناصر الدرك الوطني بالمسيلة شخصا بحوزته (06) أسلحة نارية و(40) كيلوغرام من مادة البارود وأغراض أخرى، فيما تم توقيف ثلاثة (03) مهربين وضبط (1159) كاميرا مراقبة موجهة للتهريب و(1294) وحدة من مختلف المشروبات بكل من الوادي وورقلة/ن.ع.4.

وببرج باجي مختار، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي (04) أشخاص وضبطت (08) مولدات كهربائية و(09) مطارق ضغط وأغراض أخرى، في حين تمّ توقيف (08) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بتلمسان والأغواط.