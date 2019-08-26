قال أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن كل جهود يجب أن تركز على تنظيم الرئاسيات في أقرب وقت.

جدد رئيس الأركان تمسكه بالحل الدستوري معتبرا اياه الطريق الأمثل للخروج من الأزمة. وقال في هذا السياق "المرحلة التي تمر بها البلاد تتطلب التحلي بالحكمة والروية والتبصر" مضيفا "ترجيح الشرعية الدستورية تجنبنا المراحل الانتقالية الوخيمة العواقب".

من جهة أخرى قال المتحدث أيضا ""أطراف تروج لمرحلة انتقالية خدمة لمصالحها الضيقة ومصالح أسيادها وسنكشف قريبا عن حقيقة أصحاب المراحل الإنتقالية، لدينا معلومات مؤكدة حول تورط هذه الأطراف"

كما أثنى أحمد قايد صالح في الكلمة التوجيهية التي ألقاها خلال زيارته لوهران، الناحية العسكرية الثانية على جهود لجنة الوساطة والحوار التي يقودها كريم يونس.