أكد مدرب فريق شباب قسنطينة دنيس لافان، إنه يريد دخول البطولة العربية للأندية الأبطال بشكل قوي.

وقال لافان في الندوة الصحفية عشية لقاء المحرق البحريني: "المشاركة في البطولة العربية أمر مهمة بالنسبة لنا، صحيح أننا بدأنا بصعوبة في البطولة، ولكننا عازمون على الدخول بقوة في هذه المنافسة".

وأضاف "لقد عاينا نادي المحرق في تجربة تركيا وجمعنا معلومات كافية، لعبنا مباراتين في البطولة وهو ما يعطينا أسبقية مقارنة بالمحرق الذي لم ينطلق موسمه بعد، نريد الذهاب بعيداً في هذه المنافسة ويجب أن تكون بدايتنا قوية".

من جانبه قال المدير الفني للمحرق البحريني ماركوس باكيتا إنه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام شباب قسنطينة ، لخوض مباراة العودة بأفضلية لصالح فريقه.

وأضاف باكيتا:" لدينا عزيمة كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية، جمعنا معلومات كثيرة عن المنافسة ونعرف أن المواجهة ستكون صعبة، صحيح أننا لم ننطلق في الدوري بعد ولكن هذا لن يعيقنا".

وتابع: "نعرف جيداً أجواء الملاعب الجزائرية والضغط الموجود، ولكننا نملك الخبرة الكافية لتسيير مثل هذه المواقف، فتحضيراتنا كانت ممتازة ونملك لاعبين دوليين قادرين على صنع الفرق في مباريات مماثلة".

ويلتقي الفريقان مساء يوم غد الثلاثاء، في قسنطينة، في ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية، فبل مقابلة العودة التي من المقرر أن تقام مملكة البحرين يوم 17 من شهر سبتمبر المقبل.