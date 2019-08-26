سيتم قريبا إقامة محطات لقياس وزن وارتفاع شاحنات الحمولة الثقيلة قبل دخولها شبكة الطرقات لاسيما منها الطريق السيار، حسبما كشف عنه اليوم الاثنين بالجلفة وزير الأشغال العمومية والنقل مصطفى كورابة.

وعلى هامش زيارة عمل وتفقد قادته لهذه الولاية وتدشينه لمقطع من ازدواجية الطريق الوطني رقم واحد بطول 104 كلم - أكد كورابة أن "التدابير التي تم اتخاذها للحفاظ على هذه المكتسبات التنموية تتمثل في تنصيب في الأشهر القادمة محطات لقياس وزن وارتفاع شاحنات الحمولة الثقيلة قبل دخولها شبكة الطرقات لاسيما الطريق السيار".

وأبرز الوزير في رده على سؤال لوأج بهذا الخصوص أن هذه "التدابير الخاصة بالحفاظ على الطرقات - التي يعتبر المسبب الكبير لاهترائها يعود لشاحنات الحمولة الثقيلة من حيث وزنها الزائد أو ارتفاعها الذي يفوق 5.25 متر حيث التأثير سلبا على المنشآت الفنية وتدهورها " هي إجراءات ستنفذ بعد المصادقة على قراراتها التي هي طور الدراسة.

وفي ذات السياق جدد كورابة تصريحه بشأن تخصيص الحكومة 50 مليار دج ابتداءا من السنة المقبلة وعلى مدار ثلاثة أعوام متتالية، لأجل عمليات تخص صيانة شبكة الطرقات لاسيما المحاور الولائية والبلدية بالنظر لأهميتها كونها تعرف حركية كبيرة للمركبات من وإلى هذه القرى والبلديات التي تربط كذلك التجمعات السكانية والمداشر.