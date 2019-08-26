تراهن السلطات المحلية لولاية المدية على الإسراع في استلام ووضعه حيز الخدمة الطريق السيار الممتد على مسافة 120 كلم انطلاقا من الحمدانية إلى بوغزول جنوب المدية من أجل استقطاب رؤوس الأموال الخاصة بهدف تنويع المنتجات المحلية وتحريك عجلة التنمية بشكل يؤدي إلى خفض البطالة.

وقد جدت الشركة العمومية المختصة في إنجاز المنشآت الفنية هذه الأيام مشكلة كبيرة في عملية تكملة ما تبقى من شطر الطريق السيار على مستوى منطقة بني عطلي بالمدية على مسافة 508 متر طولي وبوزن 5000 طن، بسبب صعوبة ودقة التقنيات المستعملة في إنجاز الجسور العملاقة، وقد أكدت هذه الشركة مؤخرا بأن ما تبقى في الجسرين هو وضع الفراش الحديدي، فضلا على أن عملية تكليفها بإتمام هذا الشطر يعتبر في حد ذاته مشروعا بالنظر لصعوبة تضاريسه الوعرة، على أن يكون حيز العمل مع نهاية السنة الجارية.

وأكد عباس بداوي والي ولاية المدية في تصريح إعلامي له بان هذا من مجموع 120 كلم يعد ذا أهمية على الجانب الاجتماعي، السياحي والاقتصادي والتنموي، وسيستلم خلال وقبل نهاية السنة الجارية.