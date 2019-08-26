قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يوم الاثنين إن حكومته تريد تجنب أي تصعيد مع إسرائيل لكن على المجتمع الدولي رفض هذا "الخرق الفاضح" للسيادة اللبنانية.

وسقطت طائرتان مسيرتان يوم الأحد في الضاحية الجنوبية لبيروت مما أثار تحذيرا من حزب الله اللبناني للجنود الإسرائيليين على الحدود بانتظار الرد.

وقال الحريري لسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي "الحكومة اللبنانية ترى أنه من المصلحة تفادي أي انزلاق للوضع نحو تصعيد خطير، ولكن هذا يحتاج إلى إثبات المجتمع الدولي رفضه لهذا الخرق الفاضح لسيادتنا".