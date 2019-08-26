أعلن فريق باريس سان جيرمان حامل لقب بطولة فرنسا لكرة القدم اليوم الاثنين غياب مهاجمه كيليان مبابي عن الملاعب أربعة أسابيع على الأقل بينما سيغيب زميله المهاجم "إدينسون كافاني" ثلاثة أسابيع عقب إصابتهما في الفوز 4-0 على "تولوز" أمس الأحد.

وقال النادي الفرنسي في بيان اليوم الاثنين إن كافاني الذي غادر الملعب بعد 13 دقيقة من البداية أكدت الأشعة إصابته في الفخذ بينما مبابي، الذي استبدل منتصف الشوط الثاني، يعاني من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.ولم يشارك المهاجم البرازيلي "نيمار" في أي مباراة هذا الموسم نظرا لغموض مستقبله مع النادي.

وسيغيب الثنائي مبابي وكافاني عن مواجهات "ميتز" و"ستراسبورغ" و"أولمبيك ليون" لكن ربما يعودا قبل مواجهة "رامس" في 25 سبتمبر المقبل.