اعتبر وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، في إشارة إلى عمليات الكيان الصهيوني في سوريا ولبنان والعراق، أن ضرب المواقع الإيرانية هناك "دفاع عن النفس"، متهما إيران بإعلان حرب.

وقال آل خليفة، في تغريدتين نشرهما اليوم الاثنين على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "إيران هي من أعلنت الحرب علينا، بحراس ثورتها وحزبها اللبناني وحشدها الشعبي في العراق وذراعها الحوثي في اليمن وغيرهم".

وأضاف وزير الخارجية البحريني، ملمحا إلى العمليات الصهيونية الأخيرة: "فلا يلام من يضربهم ويدمر أكداس عتادهم. إنه دفاع عن النفس".

ونشر آل خليفة نص المادة 51 من الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنها "تؤكد، وبكل وضوح، حق الدول في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد أو اعتداء".