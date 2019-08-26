حصد المنتخب الوطني للكاراتي 13 ميدالية (02 ذهبية, 02 فضية و 9 برونزية) خلال اليوم الاخير من منازلات الكاراتي دو (كاتا و كوميتي) في إطار الألعاب الإفريقية 2019 التي تحتضنها العاصمة المغربية الرباط.



و عادت الميداليتين الذهبيتين إلى كل من شيماء ميدي (كوميتي -61 كغ) و فريق الذكور كوميتي بينما كان معدن الفضة من نصيب محمد بوعقل (كوميتي -67 كغ) و حسين دايخي (+84 كغ).



أما الميداليات البرونزية فقد تحصل عليها كل من كاميليا حاج سعيد (كاتا) و عبد الحكيم حواء (كاتا) و فريق الإناث و فريق الذكور في فن الكاتا و لامية معطوب (كوميتي -68 كغ) و وداد دراو (كوميتي -55 كغ) و أنيس براهيمي (كوميتي -84 كغ) و إيمان طالب (كوميتي -50 كغ) و فريق الإناث (كوميتي).



و صرح رئيس الفيدرالية الجزائرية لرياضة الكاراتي, سليمان مسدوي ان الجزائر شاركت ب18 رياضيا (10 ذكور و 8 اناث) بهدف الحصول على 4 ميداليات ذهبية و هو ما لم يتمكن الفريق الوطني من الوصول إليه خلال هذه المسابقة.



للتذكير فإن المنتخب الوطني لرياضة الكاراتي دو حصل على 6 ميداليات ذهبية خلال الألعاب الافريقية لسنة 2015 التي احتضنتها العاصمة الكونغولية برازافيل.