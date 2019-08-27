أعلنت قوى (الحرية والتغيير) في السودان اليوم الثلاثاء، الانتهاء من إعداد قائمة ترشيحاتها للوزراء في حكومة عبد الله حمدوك، المقرر أن يؤدوا القسم الدستوري غدا, حسب إتفاق ترتيبات تشكيل السلطة.

وقال القيادي في قوى إعلان (الحرية والتغيير) محمد ضياء الدين، في مؤتمر صحفي مقتضب صباح اليوم عقب إنتهاء اجتماع لتلك القوى في مقر حزب (الأمة) استمر أكثر من 18 ساعة، إن "المجلس القيادي اجتمع مع لجنة الترشيحات، في هذا اللقاء المطول، وانتهى الأمر بإعداد القائمة النهائية، التي سترسل إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك فورا، ثم يعقد اجتماع مساء اليوم بين المجلس القيادي لـ "الحية والتغيير" وحمدوك، للاستقرار على التشكيل النهائي للسلطة التنفيذية".

من جانبه، قال قيادي في لجنة الترشيحات لقوى (إعلان الحرية والتغيير) إن القائمة تضم ترشيحات لـ 14 وزارة و4 مجالس، من بينها المجلس القومي للبيئة، لافتا إلى أنه تم ترشيخ ثلاثة أسماء على الأقل لكل منها، وفي بعض الوزارات وصل عدد المرشحين إلى خمسة أسماء.

وأضاف أن القائمة النهائية تضم 71 أسما، مؤكدا أنه لم تكن هناك أية محاصصة في الترشيحات.