أقدم صباح اليوم العشرات من قاطني حي أولاد بليل الواقع بالمخرج الشرقي لبلدية البويرة على قطع و شل الحركة بالطريقين الولائيين رقم 5و 128 ، احتجاجا على غياب مظاهر التنمية بحيهم والمطالبة بحضور المسؤولين لإيجاد أرضية اتفاق.

وحسب المحتجين فإن قرار غلق وشل الحركة بالطريقين الوطنيين رقم 5باتجاه الشرق و 127باتجاه الجنوب جاء بعد أن سئموا من الوعود الوهمية التي تلقوها في العديد المرات والتي نقلوا خلالها أهم انشغالاتهم المتمحورة في تهيئة شبكة الطرقات و الشوارع و تصليح شبكة الإنارة العمومية مع توفير المياه بالحنفيات وتعزيز القدرات لرفع النفايات، بالإضافة إلى إيجاد مساحات لبناء فضاءات لممارسة الرياضة، وبناء مواقف حافلات محترمة.