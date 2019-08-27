الاحتجاجات تشل مدينة بسكرة
أخبار الوطن
27 أغسطس 2019 () - ف. ل
تشهد مدينة بسكرة ولليوم الرابع على التوالي حالة من الغضب والاحتقان بسبب الإحتجاجات ت التي عرفتها جل أحياء وسط المدينة خاصة التي توصف بالكبيرة والمحورية كطريق الزعاطشة وحي المجاهدين والعالية والحوزة حيث شلت حركة المرور بغلق الطرق بالحجارة و أطر العجلات المطاطية المشتعلة.
الشباب الغاضب رفع جملة من المطالب التنموية كتوفير الماء والكهرباء وتحسين صورة المدينة التي غرقت في التخلف وتوفير مناصب العمل ومحاسبة المتورطين في الفساد و رحيل المسؤولين الحاليين الذين فشلوا في التكفل بانشغالات السكان على حد قولهم.
ولم يصدر أي رد فعل من طرف السلطات المحلية مما زاد في حالة الاحتقان و التذمر .