تشهد مدينة بسكرة ولليوم الرابع على التوالي حالة من الغضب والاحتقان بسبب الإحتجاجات ت التي عرفتها جل أحياء وسط المدينة خاصة التي توصف بالكبيرة والمحورية كطريق الزعاطشة وحي المجاهدين والعالية والحوزة حيث شلت حركة المرور بغلق الطرق بالحجارة و أطر العجلات المطاطية المشتعلة.

الشباب الغاضب رفع جملة من المطالب التنموية كتوفير الماء والكهرباء وتحسين صورة المدينة التي غرقت في التخلف وتوفير مناصب العمل ومحاسبة المتورطين في الفساد و رحيل المسؤولين الحاليين الذين فشلوا في التكفل بانشغالات السكان على حد قولهم.

ولم يصدر أي رد فعل من طرف السلطات المحلية مما زاد في حالة الاحتقان و التذمر .