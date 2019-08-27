عين الاتحاد البوتسواني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، الجزائري عادل عمروش على رأس المنتخب الأول بعقد يمتد لثلاث سنوات.

التقني الجزائري الذي لم يخض تجربة تدريبية منذ استقالته من مولودية الجزائر شهر مارس الماضي، سيكون أمام هدف تأهيل منتخب بوتسوانا إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 المقرر إجراؤها في الكاميرون.

ولن تكون مهمة عمروش سهله باعتباره سيواجه بطل إفريقيا الجزائر إضافة إلى زامبيا وزيمبابوي في المجموعة الثامنة من التصفيات.

وسبق لعمروش أن درب 4 منتخبات إفريقية سابقا هي كل من غينيا الاستوائية، بورندي، كينيا وليبيا.