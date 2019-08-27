عاد المدافع الدولي الجزائري يوسف عطّال الذي ابتعد عن الملاعب منذ 11 جويلية الماضي، ضمن مجموعة نادي نيس تسحبا للمباراة المحلية المقررة ضد أولمبيك مرسيليا، يوم غد (الأربعاء) لحساب الجولة الثالثة للبطولة الفرنسية (الدرجة الأولى)، حسب ما أعلنه اليوم الثلاثاء الفريق على موقعه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي، تويتر".

ويتواجد المدافع الأيمن الجزائري ضمن المجموعة التي استدعاها المدرب باتريك فييرا لمواجهة مرسيليا على ميدان "أليانز ريفييرا" يوم غد الأربعاء.

وكان اللاعب السابق لنادي بارادو، قد أصيب على مستوى الكتف خلال لقاء الدور ربع النهائي لكأس إفريقيا للأمم-2019 أمام كوت ديفوار يوم 11 جويلية الماضي بالسويس (مصر). كما غاب عن لقاء المربع الذهبي أمام نيجيريا (2-1) وفي النهائي الذي فاز به الخضر أمام السنغال (1-0).

وستكون عودة اللاعب الشاب (23 سنة) الذي أدى موسما أولا ناجحا (6 أهداف وتمريرة حاسمة)، خبرا سارا لمدربه الذي يعتبره عنصرا أساسيا في تشكيلته.

و يحتل نادي نيس الذي اقتنته المجموعة البتروكيمياوية البريطانية (إينيوس) والتي يملكها الملياردير جيم راتكيف، المركز الرابع في ترتيب البطولة الفرنسية بـ 6 نقاط وبفارق 3 نقاط عن المتصدر ران، مع لقاء متأخر أمام مرسيليا.