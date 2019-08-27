تدخلت قوات مكافحة الشغب مساء اليوم الثلاثاء بمدينة بوشقوف شرقي قالمة، لفتح الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين ولايتي عنابة وسوق أهراس، مرورا بإقليم ولاية قالمة، بعد موجة احتجاجات من سكان عدة أحياء بمدينة بوشقوف، ولمدة 03 أيام كاملة.

وقد تدخلت قوات مكافحة الشغب التابعة للدرك الوطني "فرقة من الحجار بولاية عنابة" مرفقة بقوات للأمن الوطني، بتفريق المحتجين، حوالي عصر اليوم الثلاثاء، وفتح الطريق في وجه الحركة المرورية، وسط حديث عن بعض التوقيفات في صفوف المحتجين، الذين قال شهود عيان أنهم كانوا يرددون على مسامع قوات الدرك والأمن الوطنيين "سلمية..سلمية".

وانتفض سكان عدة أحياء بمدينة بوشقوف، منذ الأحد الماضي، على جملة من الانشغالات التي يتصدرها الشغل وانعدام التهيئة ونقص التوزيع لمياه الشرب وغيرها، مرجعين سبب معاناتهم إلى التهميش الممارس عليهم كما قالوا.