أشرفت وزيرة الصناعة والمناجم جميلة تامازيرت اليوم الثلاثاء على تنصيب ناصر شارب على رأس المجمع العمومي للصناعات المحلية "ديفاندوس" وذلك خلفا لرضوان محمدي، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر أن "هذا التغيير يندرج في إطار المتابعة المنتظمة لنشاط المجمعات العمومية الصناعية وتقييم آداءاتها".

في هذا الصدد -يضيف ذات البيان- فان هيئة التسيير الجديدة مكلفة بإعداد مخطط تقويم استراتيجي يتمحور حول تطوير النشاطات وتنشيط الفروع وعصرنة طريقة تسيير المجمع وفروعه وترشيد الأعباء وتسيير الممتلكات.

كما أكدت الوزارة على أن الإدارة الجديدة مكلفة باستكمال عملية تجسيد مخطط التطوير الذي وضعته السلطات العمومية وبعث عمليات الشراكة مع استهداف تنويع المنتجات والتركيز على النشاطات التي تكون بدائل للواردات.

وأضاف البيان أن "هذا المخطط سيعرض في اقرب الآجال للدراسة والموافقة على مستوى مجلس مساهمات الدولة".

للتذكير أن مجمع "ديفاندوس" قد تم إنشاؤه في سنة 2015 على اثر إعادة تنظيم مجموعة كبيرة من المؤسسات المتنوعة التابعة سابقا لخمس (5) شركات تسيير مساهمات جهوية.