تحتفي ”غوغل أورث” باللغة الأمازيغية في سياق احتفائها بلغات الشعوب الأصلية عبر العالم، وحذرت من أن أكثر من ثلث اللغات العالمية يواجه خطر الاندثار، أي 2680 لغة من أصل 7 آلاف لغة متحدَّثٍ بها عبر العالم. وتشارك ”غوغل أورث” أكثر من 50 تسجيلا صوتيا لمتحدثين باللغات الأصلية وأوردت أن لكل متحدث بلغة من اللغات الأصلية في العالم قصة حول مدى حساسية موضوع تنشيط لغات السكان الأصليين بالنسبة لهم. وتؤكد ”غوغل أورث” أن هذه السلسلة من التسجيلات لا تمس إلا سطح آلاف اللغات الأصلية للعالم، مقترحة على من يريدون المساهمة بلغاتهم الأصلية أن ينقلوا اهتمامهم إليها. وأعطت اليونيسكو، هذه السنة، انطلاقة فعاليات ”السنة العالمية للغات الأصلية”، موضحة أنها أسست موقعا يقصد ”المساهمة في التوعية بهذه السنة”. وذكر المنتدى أن 40 في المائة من اللغات، التي يبلغ عددها 6700 لغة في جميع أنحاء العالم، كانت تواجه خطر الزوال ومعظمها ”لغات أصلية، ما يعرّض الثقافات ونظم المعرفة التي تنتمي إليها للخطر”.