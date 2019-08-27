اعتبر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الثلاثاء ان عملية توقيف المرشح البارز للانتخابات الرئاسية نبيل القروي بتهمة تبييض أموال، تؤكد أن القضاء في بلاده مستقل.

وقال الشاهد في حوار مع راديو "موزييك اف ام" الخاص إن "توقيت التوقيف ربما يؤثر على المناخ السياسي، لكنه يؤكد استقلالية القضاء".



وتابع الشاهد أن "المسار القضائي أثبت انه مستقل تماما عن المسار السياسي، ورئيس الحكومة لا يستطيع تعيين أو عزل أو إبعاد قاض".

واتّهم حزب "قلب تونس" الذي يرأسه القروي الموقوف منذ الجمعة بتهمة "تبييض الأموال"، رئيس الوزراء بالسعي إلى قطع الطريق على منافسه القوي، ما يفاقم التوتر قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات الرئاسية.

وأوضح الشاهد أن هذه التهم تدخل في اطار "الحرب السياسية".

واتّهم المسؤول في المكتب السياسي لحزب نبيل القروي، عيّاض اللومي رئيس الوزراء بالسعي إلى "إقصاء" القروي و"إزاحته"، معتبرا أن هناك "عصابة داخل الدولة تريد ترويع التونسيين، والانقضاض على الحكم"، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام.