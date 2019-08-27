تغلب شباب قسنطينة أحد ممثلي الكرة الجزائرية في الكأس العربية للأندية لكرة القدم, على نظيره المحرق البحريني بنتيجة (3-1), الشوط الأول (1-0) مساء اليوم الثلاثاء, بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة,لحساب ذهاب الدور السادس عشر للمنافسة.

وسُجلت الأهداف لصالح شباب قسنطينة. جعبوط (38) امقران (84) و بلفاسمي (90+3) لشباب قسنطينة . اسماعيل عبد اللطيف (50) للمحرق البحريني.

وستدور مقابلة الإياب يوم 17 سبتمبر (سا 00ر16) بالمنامة.

من جهتها, ستدخل مولوديّة الجزائر, غمار المنافسة يوم 24 سبتمبر المقبل بالجزائر, أمام نادي ظفار العُماني. وسبق للعميد أن بلغ الدور ربع النهائي في سخة العام الماضي قبل إقصائه من طرف المريخ السوداني (ذهابا: 0-0), إيابا: 0-3).

أما الممثل الجزائري الثالث في المنافسة العربية, شبيبة السّاورة فقد تأهل في الدورة التمهيدية التي جرت وقائعها بمدينة الدار البيضاء المغربية, بعد فوزه على النادي البنزرتي التونسي (1-0).