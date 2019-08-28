عاشت ليلة أمس مدينة بسكرة أجواء مشحونة بسبب إقدام قاطنو غالبية الأحياء على قطع الطرقات وشلها بالحجارة والعجلات المطاطية المشتعلة.

تسبب الوضع في متاعب كبيرة للمواطنين الذين فرض عليهم حظر للتجوال واستحالة للتنقل خاصة وأن صور الغضب سجلت بأهم طرقات المدينة كالعالية في جميع محاورها وشارع الزعاطشة والبخاري وحي المجاهدين والحوزة ولمصلى حيث تضامنت الأحياء فيما بينها خاصة بعد صمت السلطات المحلية آذانها ولم تتجاوب مع الانشغالات التي رفعها المحتجون، مما زاد في درجة الاحتقان.

يذكر أن الغاضبين رفعوا جملة من الانشغالات التنموية وكذا رحيل المسؤولين المحليين الذين قالوا أنهم فشلوا في التكفل بمطالبهم.