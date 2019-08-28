ستجري المواجهة المزدوجة بين المنتخبين الجزائري والغاني للصنف العمري (أقل من 23 سنة) لحساب الدور الثالث والأخير لتصفيات كأس إفريقيا-2019 يومي 6 و10 سبتمبر المقبلين.

وسيدور لقاء الذهاب يوم 6 سبتمبر في أكرا على أن يحتضن ملعب سطيف لقاء الإياب يوم 10 سبتمبر.

ويتأهل الفائز من المواجهتين للمرحلة النهائية لكأس إفريقيا (دون 23 عاما) المقررة من 8 إلى 22 نوفمبر 2019 بمصر بمشاركة 8 منتخبات. وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى لدورة مصر للألعاب الأولمبية-2020 بطوكيو (اليابان).

وتحسبا لهذا الموعد الهام, أجرى المنتخب الجزائري تربصا بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 27 أغسطس تحت إشراف مدير المنتخبات الوطنية وناخب منتخب دون 23 هاما, الفرنسي لودوفيتش باتيلي شارك فيه 23 لاعبا ينتمون للقسمين الوطنيين الأول و الثاني.

من جهته يتواجد المنتخب الغاني الذي يشرف عليه المدرب إبراهيم طانكو في تربص مغلق منذ يوم 7 أوت، حيث بُرمجت له مباريات ودية ضد فريق هارتس أوف أواك بالإضافة لأندية محلية أخرى قبل لقاء الجزائر.

وتسعى غانا للمشاركة في الألعاب الأولمبية القادمة بعد أن غابت عنها منذ دورة

2004. في المقابل، كانت الجزائر حاضرة في الدورة الأولمبية الأخيرة التي جرت بريو دي جانيرو (البرازيل) عام 2016.