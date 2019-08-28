من المقرر أن يدخل مركب الحديد و الصلب لبلارة (جيجل)، ثمرة الشراكة بين الجزائر وقطر، حيز الخدمة بصفة كاملة في نهاية نوفمبر 2019، حسبما جاء في بيان لوزارة الصناعة والمناجم نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي.

وخلال لقاء جمعها بسفير قطر بالجزائر، حسان إبراهيم المالكي الثلاثاء، رحبت وزيرة الصناعة والمناجم، جميلة تمازيرت بالتقدم المحرز في أشغال هذا المجمع والتي بلغت نسبة تقدمها 97 بالمئة والذي من المقرر افتتاحه الرسمي ودخوله حيز الخدمة بشكل كامل في نهاية نوفمبر 2019 "، يضيف ذات المصدر.

وشكلت هذه المقابلة بين السيدة تمازيرت وممثل الديبلوماسية القطرية بالجزائر فرصة لكلا الطرفين لإجراء تقييم للتعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين الذي يعرف ديناميكية تصاعدية.

في هذا الصدد، رحب الطرفان بالشراكة الجزائرية القطرية في المجال الصناعي وخاصة فيما يتعلق بمجمع بلارة للحديد والصلب (جيجل).

في هذا الإطار، ألحت الوزيرة خلال هذا اللقاء على ضرورة تنويع منتجات الحديد والصلب للمركب لتلبية طلب السوق الوطنية وبالتالي "تقليل من فاتورة واردات الصلب والتوجه نحو التصدير بشكل خاص إلى السوق الأفريقية".

وأشار بيان وزارة الصناعة إلى أن مركب بلارة للحديد والصلب ذو أهمية وطنية لأنه يهدف إلى تلبية احتياجات السوق من حديد الخرسانة والأسلاك الحديدية ومنتجات الصلب الأخرى.