ترأس رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل اليوم الأربعاء اجتماعا لمكتب المجلس موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية، تم خلاله تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوين.

وجاء في بيان للمجلس "أخذ الأعضاء خلال الاجتماع عِـلما بطـلب وزير العدل، حافظ الأختام، المتضمن تفعيل إجراءات "رفع الحصانة البرلمانية" عن عضوي مجلس الأمة "علي طالبي" و"شايد حمود"، وذلك طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور، حتى يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية".