أصبح ثنائي نادي بارادو هشام بوداوي وهيثم لوصيف على أعتاب الانتقال للدوري الفرنسي لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

وكشفت عدة تقارير إعلامية فرنسية أن بطل إفريقيا مع "الخضر" هشام بوداوي سينتقل إلى نادي نيس الفرنسي بعقد يمتد لخمس سنوات كاملة.

وأضافت نفس المصادر أن قيمة الصفقة بلغت 4 ملايين أورو، حيث من المنتظر أن يطير ابن بشار اليوم إلى فرنسا لإتمام عملية الانتقال.

وما يؤكد هذه الأخبار، هو إقامة نادي بارادو أمس الثلاثاء حفل تكريمي على شرف بوداوي، حضره الطاقم الإداري والفني ولاعبي الأكابر والفئات الشبانية للنادي.

وبهذا سيلتحق بوداوي بزميله السابق في الأكاديمية يوسف عطال الذي تألق بشكل لافت الموسم الماضي مع نيس، في انتظار اكتمال صفقة آدم وناس الذي سيصبح ثالث دولي جزائري في صفوف نادي الجنوب الفرنسي.

وفي نفس السياق، من المنتظر أن ينتقل الظهير الأيمن هيثم لوصيف إلى نادي أنجي الفرنسي، حسب تقارير إعلامية فرنسية.

وقد يكون لوصيف قريباً من اللعب مع فريد الملالي، زميله السابق في الأكاديمية، والذي يتألق هذا الموسم في النادي الفرنسي الذي يرأسه الفرانكو جزائري سعيد شعبان.

وارتفعت أسهم لاعبي نادي بارادو في فرنسا بعد المستويات الكبيرة التي قدمها كل من يوسف عطال ورامي بن سبعيني خلال الموسم الماضي مع ناديي نيس ورين.