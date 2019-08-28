نظم منتسبو التنسيقية الوطنية لمتقاعدي ومعطوبي ومشطوبي وذوي الحقوق وأرامل الشهداء للجيش الوطني الشعبي بڨالمة، اليوم الأربعاء، وقفة سلمية أمام مقر ولاية قالمة، عبروا من خلالها عن تبرُّئهم من تنظيم "الجمعية الوطنية لمتقاعدي الجيش التي يترأسها الرائد تامر غضبان، والتّشبث بتنسيقيتهم التي يترأسها مروان بصافة، الممثل الشرعي حسبهم.

تجمع مئات منتسبي التنسيقية بالجهة المقابلة لمقر الولاية، بعدما توافدوا منذ الصباح الباكر على مكان الوقفة السلمية، وسط انتشار تعزيزات لقوات الأمن الوطني بكامل محيط ولاية قالمة، وبالقرب من مقر مكتب منظمة "الجمعية الوطنية لمتقاعدي الجيش" المتواجد داخل الثكنة القديمة.

وقام العسكريون المتقاعدون والمعطوبون والمشطوبون وبعض ذوي حقوقهم ممن حضروا الوقفة ،برفع شعارات الرفض لتمثيلهم من قبل تنظيم المنظمة، والتعبير عن الصمود في سبيل الظفر بحقوقهم. وعلى مقربة من البوابة الرئيسية لمقر الولاية، استرسلت حناجرهم بترديد بعض الشعارات المناهضة للحكومة والبرلمان "برلمان يا جبان أين حقوق الإنسان"و"يا للعار يا للعار، حكومة بلا قرار" و"سلمية سلمية، مطالبنا شرعية" وغيرها من شعارات "وطني، وطني ..أين حقي.."، كما توعدوا بالمشاركة بقوة في وقفة العاصمة، المزمع تنظيمها في الأيام القادمة.

ورفع ممثلو منتسبي التنسيقية عن ولاية قالمة، بيانا للسلطات العسكرية والدرك والأمن الوطنيين، أعلنوا فيه عن تبرُّئهم من تنظيم جمعية المتقاعدين التي يترأسها غضبان الذي طلبوه بالرحيل، ويدعو إلى عدم التعامل مع التنظيم "الفاقد للتأييد من فئات الجيش " التي ينضوي 80 بالمائة منها مثلما قالوا تحت تنظيم التنسيقية.

وقد تضمن البيان الذي سلّم لـ"الخبر" بقالمة نسخة منه، خلال تغطية الوقفة، تضمن البيان الموقف الرافض " لكل ما ترتب عن اللقاء الذي خص به وزير الداخلية والجماعات المحلية دحمون "تامر غضبان، ممثل جمعية متقاعدي الجيش"، كما أكدت التنسيقية "رفضها لكل محاولات الوصاية والتوجيه"، من أي جهة كانت، مثلما جاء بنص البيان، وأكده ممثلو التنسيقية ولائيا لـ"الخبر".

وقد سارت الحشود من أمام مقر الولاية، إلى داخل الثكنة القديمة، التي يتواجد بها مكتب الجمعية التي تبرّأوا منها ومن ممثليها، حيث تجمعوا أمام المقر المغلق لبعض الوقت، ثم قاموا ببناء مدخل المكتب بالآجر الأحمر والإسمنت. وقام أحد قياديي الوقفة عبر مكبر الصوت، بتبرئة التنسيقية من بعض ما ردّده بعض المشاركين تجاه شخص القايد صالح، حيث أكّد على مسمع الجميع بأن التنسيقية تنظيم يسعى للحصول على حقوقه، وليست تنظيما سياسيا، وأنّ منتسبي التنسيقية الذين يناضلون من أجل حقوقهم، سليلو "أشرف مؤسسة في البلاد"، وهي مؤسسة الجيش الوطني الشعبي كما قال.