سجل المنتخب الجزائري لكرة اليد (رجال) هزيمة ثقيلة أمام نظيره المصري بنتيجة (23-40)، الشوط الأول (12-21) في مباراة الدور نصف النهائي لدورة كرة اليد للألعاب الإفريقية-2019 بالمغرب، جمعت بينهما اليوم الأربعاء، بقاعة المتعددة الرياضات بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء (المغرب).

وتجري المباراة الثانية للدور نصف النهائي مساء اليوم الأربعاء (سا 19:00) بين منتخبي المغرب وأنغولا. والخاسر منهما يواجه الجزائر في اللقاء الترتيبي لنيل الميدالية البرونزية.

وتجري غدا الخميس، المباراتان النهائية والترتيبية لدورة الألعاب الإفريقية-2019.

من جهته تغلب المنتخب الجزائري للسيدات على نظيره الأوغندي (34-24) في المباراة الترتيبية (المركز 5 إلى المركز 8). وستلعب التشكيلة النسوية من أجل نيل المركز الخامس ضد الفائز من لقاء، تونس والمغرب.