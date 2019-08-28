تجمع صباح اليوم حشد كبير من معطوبي ومتقاعد الجيش الوطني الشعبي بميلة أمام مقر الولاية، تعبيرا عن رفضهم وتبرئهم من مخرجات اللقاء الذي عقده بعض ممثلي هذه الفئة مع وزارة الداخلية، الاحتجاج جاء كرد فعل على اللقاء ورفضا لكل ما تمخض عن اللقاء، ورفع المحتجون شعارات تندد بتجاهل مطالبهم ومحاولة الالتفاف حول تلك المطالب، وتبرأ المعنيون من المجموعة التي شاركت في اللقاء مع الداخلية واصفين المشاركين بمنظمة الشيتة التابعة للعصابة ومؤكدين أن معطوبي ومتقاعدي الجيش المعنيون بالحوار والتفاوض هم المنتمون إلى التنسيقية غير المعتمدة وليس غيرها، كما طالب المحتجون بفتح حوار جاد مع وزارة الدفاع الوطني وليس مع الداخلية التي لا دخل لها في مشاكل هذه الشريحة.