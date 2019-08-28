وصل أليكسس سانشيز، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى مدينة ميلانو تمهيدًا للتوقيع لفريق الإنتر لمدة عام على سبيل الإعارة.

وكان سانشيز قد انضم إلى اليونايتد قادمًا من أرسنال وقد مُنح راتب خيالي وامتيازات كبيرة، غير أنه فشل في إثبات نفسه مذ أن وطأت قدماه ملعب الأولد ترافورد في جانفي 2018.

وبحسب التقارير الواردة من الصحافة الإيطالية، فإن الدولي التشيلي سينضم للإنتر بنظام الإعارة، على أن يتحمل مانشستر يونايتد نصف مرتبه الذي يصل إلى 12 مليون يورو على أن يتولى الإنتر النصف الآخر.