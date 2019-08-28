تم توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه تورطهم في اعتداء وقع مساء الاثنين الماضي ضد الطاقم الطبي وشبه الطبي بمصلحة الاستعجالات الجراحية بالمركز الاستشفائي الجامعي "ابن باديس" لقسنطينة، حسبما علم اليوم الأربعاء من مصالح الأمن.

وقد تم توقيف المشتبه فيهم بعد التحقيق الذي أجراه عناصر أمن الولاية الذين تمكنوا من القبض عليهم بفضل شهادات الحاضرين وقت الاعتداء وكذا بفضل كاميرات المراقبة، حسبما أوضحه ذات المصدر مؤكدا بأن "التحقيقات ستتواصل لتعقب تحديد أشخاص آخرين متورطين في قضية الاعتداء هذه".

وحسب شهادات أدلى بها أفراد الطاقم الطبي الموجود خلال الأحداث، فإن مجموعة تتكون من 15 شخصا يرافقون مريضا أصيب بجروح في أجزاء مختلفة من جسده اقتحموا مساء الاثنين الماضي مصلحة جراحة العظام ومكتب استقبال الاستعجالات الجراحية للمركز الاستشفائي الجامعي.

وقد طلب هؤلاء الأشخاص من الطاقم الطبي وشبه الطبي بتحرير وإفراغ غرفة العمليات والتكفل بـ"مريضهم" قبل أن يرتكبوا أعمال عنف.