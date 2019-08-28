توفيت امرأة تبلغ من العمر 37 سنة مساء اليوم بمستشفى الأخوة مغلاوي بميلة تأثرا بتسمم غذائي تعرضت له بعد تناولها لوجبة سريعة من البيتزا والشوارمة بميلة يوم الاثنين الماضي، الضحية واحدة من 29 شخصا أصيبوا بتسممات غذائية إثر تناولهم لوجبات غذائية ومرطبات من محل للأكل السريع للبيتزا ومحل لبيع الحلويات والمرطبات.

وحسب مدير مستشفى الأخوة مغلاوي بالنيابة السيد بوجليدة فإنه مصلحة الاستعجالات استقبلت بداية من يوم الثلاثاء في الساعة الثامنة ليلا إلى غاية أمس الأربعاء 29 حالة تسمم غذائي تبين مصدرها محلين أحدهما للبيتزا والآخر للمرطبات. وحسب المدير فإنه تم التكفل بـ23 حالة غادر أصحابها المستشفى ولم يبق سوى 6 حالات، تتراوح أعمارهم بين 19 شهرا و61 سنة.

يذكر أن المرأة التي توفيت من بلدية زغاية بينما تحسنت وضعية ابنيها اللذين كانا رفقتها.

وقد تدخلت فرق لمديرية التجارة ومصلحة الأوبئة للمستشفى إلى هذه المحلات للتحقيق حول أسباب هذا التسمم، وهناك تحليلات أولية تفيد بأن الأمر راجع إلى تناول مادة المايونيز والبيض او "الهريسة الحارة" ، في انتظار انتهاء التحقيق حول الأسباب الحقيقية للتسمم والمسؤول عنها تطالب جمعية المستهلكين بتوخي الحيطة والحذر في استهلاك هذه المواد الغذائية السريعة التلف في ظل ارتفاع درجات الحرارة.