نظم مساء اليوم الأربعاء محتجون من أفلو الأغواط وقفة احتجاجية أمام مركب الأمومة والطفولة ،ثم مسيرة نحو المؤسسة الاستشفائية الشهيد بجرة عبدالقادر رفعوا خلالها ثلاث مطالب أساسية رحيل المدير الولائي الصحة وإيفاد لجنة تحقيق لقطاع الصحة بالولاية وفتح الهياكل الصحية التي مرت عليها سنوات من الإنجاز وابتلعت أموالا طائلة ولازال المرضى محرومين من خدماتها.



تأتي هذه الحركة الإحتجاجية أيام قليلة بعد الوقفة والمسيرة الإحتجاجية التي تم تنظيمها بمقر الولاية لنفس المطالب،

وبرر المحتجون خروجهم للشارع بتعفن الوضع في المنشأت الصحية وتدني الخدمات الصحية بشكل غير مسبوق بالولاية ،حيث أصبح المرضى يسافرون الولايات أخرى للعلاج في الوقت الذي أنفقت خزينة الدولة أموالا كبيرة على إنجاز العشرات من الهياكل وإقتناء المئات من العتاد والتجهيزات الطبية بعضها بالعملة الصعبة مقابل تراجع الخدمات الصحية بسبب الصراعات الداخلية التي يعرفها القطاع وسوء التسيير وغياب المراقبة.



