راسلت مجموعة من الطلبة الاحتياطيين لمسابقة الدكتوراه، العام الماضي، وزير القطاع السابق، الطاهر حجار، ولأكثر من مرة على أمل الاستماع لانشغالهم الوحيد، وهو ”الاندماج”. وقال ممثلون عن المعنيين إن المراسلات استمرت حتى في عهد الوزير الحالي، الطيب بوزيد، على اعتبار ”أن الدكتوراه هي في جوهرها شهادة دراسية ورتبة فكرية وليست شهادة عمل تؤهل حاملها أن يمر مباشرة للعمل، نحن طلبة علم ولسنا طلبة مال”. وناشد الطلبة الوزير التدخل العاجل في قضيتهم بعد 8 أشهر ونصف من تكثيف الجهود وعلقت معها آمال الاحتياطيين وذلك لإنصاف ”هذه القضية التي نؤمن بمشروعيتها”، حسب متحدثين عنهم.