لم يتمكن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، محمد ميراوي، من تمالك نفسه وحبس دموعه عند استماعه، خلال جلسة العمل مع إطارات قطاع الصحة بقاعة الاجتماعات بولاية عنابة، لمداخلة ألقاها أحد ممثلي جمعية ”أمل” للأطفال المرضى، حيث طالب عضو بالجمعية الوزير والسلطات العمومية بالاهتمام بهذه الفئة من المرضى الذين يعانون في صمت من الإهمال وظروف العلاج الصعبة على مستوى المستشفيات الحكومية لرعاية الأطفال. وقد وعد وزير الصحة، بعد نهاية مداخلة ممثل الجمعية، باتخاذ الإجراءات اللازمة على مستوى مصالح الوزارة ونقل انشغالهم إلى أعلى المستويات في السلطة للاهتمام أكثر بالأطفال المرضى، خاصة فئة مرضى التوحد، عن طريق إنشاء أقسام ومراكز خاصة بهذه الفئة من المرضى.