لا يوجد بمستشفى بني صاف في ولاية عين تموشنت أي طبيبة أو طبيب توليد، بعد نقل الطبيبة الوحيدة إلى مستشفى عين تيموشنت، ما جعل سكان البلدية يعانون الأمرين ويخاطرون بحياة النساء الحوامل في أغلب الأحيان بنقلهن بوسائلهم الخاصة إلى عاصمة الولاية لتوليدهن في المستشفى العمومي إذا وجدت لهم أسرة، في حين تحول الحالات المستعجلة إلى العيادات الخاصة. ويواجه من لا تسمح لهم ظروفهم المادية مصيرا مجهولا، حيث تتعرض حياة زوجاتهم لخطر الموت في أغلب الأحيان. هذا الوضع أثار غضب سكان مدينة يتجاوز عدد سكانها 70 ألف نسمة لكنها تفتقد لطبيبة تشرف على توليد النساء.