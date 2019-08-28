تفاجأ موظفو قباضة مكتب بريد الجزائر في حي مزغيش بسوق أهراس باختفاء أرشيف الزبائن للسنة الماضية (2018). ودخل هؤلاء في دوامة البحث وتبادل النظرات المريبة بعضهم بعضا بمجرد إخطارهم بقدوم لجنة تفتيش من بريد الجزائر بقسنطينة. ولم يطل بقاء أعضاء اللجنة، الذين بحوزتهم أرشيف من الثغرات المالية على مستوى العديد من القباضات البريدية، آخرها 2 مليار من قباضة بعاصمة الولاية وقبلها حوالي 7 مليارات من بريد مداوروش ومليار من أولاد إدريس، حيث غادروا قباضة حي مزغيش مخلفين وراءهم علامات استفهام حول سر اختفاء أرشيف يتضمن وثائق خاصة بعمليات الدفع والسحب والادخار وغيرها، كانت موضوع المهمة التي قدموا من أجلها.