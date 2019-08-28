تمكنت وحدات الحماية المدنية بالشلف من انتشال جثة شاب من بين الصخور في شاطئ سيدي مروان بتنس حسب ما علم اليوم الأربعاء لدى مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المكلف بالإعلام بذات المصالح, الملازم أول محمد مساعدية، أن وحدات الحماية المدنية بتنس قد تدخلت في حدود الساعة الرابعة عصرا لانتشال جثة شاب في العشرينيات من العمر من بين صخور شاطئ سيدي مروان بعد سقوطه حيث توفي في عين المكان.



و تم إجلاء الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى زيغود يوسف فيما سجلت وحدات الحماية المدنية منذ انطلاق موسم الاصطياف أربع حالات غرق بنفس الشاطئ الغير محروس وغير المسموح للسباحة.



وتعد شواطئ سيدي مروان الصخرية من بين الوجهات المفضلة للوافدين على مدينة تنس غير أنها غير مسموحة للسباحة, حيث تدعوا في هذا السياق مصالح الحماية المدنية المصطافين لتفادي السباحة بها خاصة أنها غير محروسة.