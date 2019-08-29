وضع علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، أربع شروط للذهاب إلى انتخابات رئاسية.

قال رئيس الحكومة الأسبق في منشور مقتضب عبر صفحته الرسمية في فايسبوك، أنه يتعين أولا "تهيئة مناخ مساعد على نجاح الاقتراع بتبني تدابير الثقة والتهدئة، وكذا إشارات قوية من طرف السلطات تعبر عن إرادتها القوية، لضمان صحة وشفافية وسلامة هذا الاقتراع."

أما الشرط الثاني فيتعلق بحكومة بدوي فقال علي بن فليس "رحيل الحكومة الحالية، التي أصبحت عاملا أساسيا في الانسداد الحالي، واستبدالها بحكومة كفاءات وطنية لتصريف الأعمال".

الشرط الثالث "تأسيس سلطة انتخابية مستقلة تكلف بمجمل الصلاحيات المتعلقة بتحضير وتنظيم ومراقبة المسار الانتخابي الرئاسي، من مراجعة القوائم الانتخابية إلى الإعلان عن النتائج".

وفي الأخير "تعديل التشريع الانتخابي الحالي لاستئصال بؤر التزوير وسد الثغرات، وإعادة النظر في هيكلة تأطير المسار الانتخابي، ورفع المعوقات التي تعترض الخيار الحر للناخبين، وضمان اقتراع نزيه".