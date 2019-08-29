أعلن كمال بلجود، وزير السكن، اليوم، أنه سيتم توزيع عدد معتبر من الشقق بصيغة عدل الأسبوع المقبل.

على هامش اشرافه على حف تسليم مفاتيح لعدد من المستيفيدين في هذه الصيغة اليوم بالعاصمة، قال وزير السكن أن الأسبوع المقبل سيعرف توزيع 10272 وحدة سكنية بصيغة "عدل" 4399 في اطار برنامج "عدل" 1 و5576 في برنامج "عدل" 2 عدد منهم في موقع عين البنيان بالعاصمة.

كما أعلن أن وكالة عدل تفرج اليوم عن 77557 أمر بالتخصيص من بينها 10640 بالعاصمة وحدها.