تسبب حادث مرور اليم لموكب حفل زفاف وقع ظهر اليوم الخميس في حدود الساعة الواحدة زوالا على مستوى الطريق الوطني رقم 61 أ الرابط بين بلديتي شلالة العذاورة وتافروات جنوب شرق المدية في مقتل ثلاثة أشخاص يبلغان من العمر 33و38 سنة وطفلة (سنتين) فيما اصيب ثلاثة اخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وقد نجم الحادث عن اصطدام عنيف بين سيارتين.

وفور ذلك سارعت مصالح الحماية المدنية الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية للجرحى وتحويلهم إلى استعجالات العيادة المتعددة الخدمات بشلالة، العذاورة وتحويل القتلى إلى مصلحة حفظ الجثث التابعة بذات المؤسسة. وقد باشرت مصالح الدرك الوطني تحقيقا حول أسباب الحادث الذي حول العرس إلى مأتم حقيقي.