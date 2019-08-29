نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا

رياضة
29 أغسطس 2019 () - إسلام.ب
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أجريت اليوم الخميس في إمارة موناكو الفرنسية قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، لموسم 2019-2020.

 وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى:    باريس سان جيرمان - ريال مدريد - كلوب بروج - غالاتا سراي

المجموعة الثانية:     بايرن ميونخ - توتنهام - أولمبياكوس - النجم الأحمر

المجموعة الثالثة:     مانشستر سيتي- شاختار - دينامو زغرب - أتالانتا

المجموعة الرابعة:    يوفنتوس - أتلتيكو مدريد - ليفركوزن - لوكوموتيف موسكو

المجموعة الخامسة:   ليفربول - نابولي - سالزبورج - جينك

المجموعة السادسة:   برشلونة - دورتموند - إنتر ميلان - سلافيا براج

المجموعة السابعة:    زينيت - بنفيكا - ليون - لايبزيج

المجموعة الثامنة:     تشيلسي - أياكس - فالنسيا -  ليل

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