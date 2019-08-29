نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا
رياضة
29 أغسطس 2019 () - إسلام.ب
أجريت اليوم الخميس في إمارة موناكو الفرنسية قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، لموسم 2019-2020.
وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:
المجموعة الأولى: باريس سان جيرمان - ريال مدريد - كلوب بروج - غالاتا سراي
المجموعة الثانية: بايرن ميونخ - توتنهام - أولمبياكوس - النجم الأحمر
المجموعة الثالثة: مانشستر سيتي- شاختار - دينامو زغرب - أتالانتا
المجموعة الرابعة: يوفنتوس - أتلتيكو مدريد - ليفركوزن - لوكوموتيف موسكو
المجموعة الخامسة: ليفربول - نابولي - سالزبورج - جينك
المجموعة السادسة: برشلونة - دورتموند - إنتر ميلان - سلافيا براج
المجموعة السابعة: زينيت - بنفيكا - ليون - لايبزيج
المجموعة الثامنة: تشيلسي - أياكس - فالنسيا - ليل