أجريت اليوم الخميس في إمارة موناكو الفرنسية قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، لموسم 2019-2020.

وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: باريس سان جيرمان - ريال مدريد - كلوب بروج - غالاتا سراي

المجموعة الثانية: بايرن ميونخ - توتنهام - أولمبياكوس - النجم الأحمر

المجموعة الثالثة: مانشستر سيتي- شاختار - دينامو زغرب - أتالانتا

المجموعة الرابعة: يوفنتوس - أتلتيكو مدريد - ليفركوزن - لوكوموتيف موسكو

المجموعة الخامسة: ليفربول - نابولي - سالزبورج - جينك

المجموعة السادسة: برشلونة - دورتموند - إنتر ميلان - سلافيا براج

المجموعة السابعة: زينيت - بنفيكا - ليون - لايبزيج

المجموعة الثامنة: تشيلسي - أياكس - فالنسيا - ليل