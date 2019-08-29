أقدم اليوم العشرات الأساتذة من مختلف الأطوار الثلاث بولاية البويرة على غلق الطريق البلدي المزدوج المحاذي لمقر مديرية التربية احتجاجا منهم على الطريقة التي استقبلوا بها من طرف ممثلي المؤسسة ككل والتي اعتبروها مهينة في حق الأستاذ.

المحتجون من الأساتذة أكدوا لـ"الخبر" أنهم قدموا خصيصا اليوم من أجل استلام مقررات التنصيب مع وضع طلبات التحويل للتقريب من مقر السكن في يومه الأخير. غير أنه فوجئوا بطريقة التعامل خاصة من طرف أعوان الحراسة بذات المؤسسة حيث رفضوا لهم بالولوج إلى مقر المديرية تحت أوامر المدير إضافة إلى رفضه لاستقبال المحتجين من الأساتذة اليوم. وأضافوا أن البعض منهم استلم مقررات التنصيب الجديدة من شباك صغير بنقطة الحراسة الخارجية، كما أشاروا إلى التلاعب بتوزيع واختيار المناصب بمختلف أرجاء بلديات الولاية.

هذا ودعا ذات المحتجون خلال غلقهم للطريق المزدوج المحاذي لمقر مديرية التربية إلى المطالبة بلقاء الوالي لنقل انشغالاتهم له غير أنه تعذر ذلك لانشغال هذا الأخير بالتحضير لزيارة وزير العمل والتضامن الاجتماعي المقررة أمسية اليوم.