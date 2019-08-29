اعترف وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي بوجود نقص واضح في التأطير على مستوى المؤسسات العقابية بولايات الجنوب، وقال الوزير على هامش تفقده مشروع مؤسسة عقابية ببلدية حاسي بن عبد الله بورقلة، أن هناك نقصا في التأطير تشهده المؤسسات العقابية بولايات الجنوب.

وجاء هذا التصريح من طرف زعماتي بعد سؤاله مدير إدارة السجون عن الجانب المتعلق بالتأطير عقب دخول المؤسسة العقابية المذكورة حيز الخدمة، حيث قال: " يجب ضبط الأمور في ما يتعلق بتأطير هذا المرفق فمعظم الموسسات العقابية بالجنوب تعاني من هذا المشكل".

وكان وزير العدل حافظ الأختام قد أشرف صباح اليوم الخميس، بتنصيب رئيس جديد لمجلس قضاء ورقلة ويتعلق الأمر بالسيد رقاد محمد، وقال الوزير في كلمة له، أن محاربة الطمع والجشع وسلوكات النصب والتبديد، يتطلب تجنيد كافة آليات الوقاية والردع في إطار احترام الحقوق والحريات لاسيما المحاكمة العادلة.

كما أكد الوزير على ضرورة تفعيل دور الجهات القضائية ذات الاختصاص الإقليمي الموسع، مشيرا إلى أن ذلك يقتضي صلاحيات أوسع في مجال التحريات وتوجيهها بتأطير من النيابة العامة المتخصصة.

وشدد الوزير على أن تحقيق هذا الهدف يتعين إدخال التعديلات اللازمة على قانون الإجراءات الجزائية في أحكامه المتعلقة بهذه الجهات القضائية بما يضمن كل الفعالية في محاربة الإجرام الخطير.

وعرف محيط المجلس القضائي بورقلة منذ الصباح تجمع العشرات من المواطنين الذين كانوا يريدون مقابلة وزير العدل لتسلميه ملفات تتعلق بالفساد مطالبته بفتح تحقيق ومحاسبة المتورطين فيها.