تقرر غلق ملعب 20 أوت 1955 بالعاصمة، الى اشعار آخر بعد حادث سقوط باب الملعب الذي أودى بحياة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات. حادث سبقه مأساة التدافع خلال حف "سولكينغ" أين لقي 5 شبان مصرعهم.

ترأس رئيس بلدية محمد بلوزداد اجتماعا طارئا حضره الأمين العام للبلدية، حسب ما أعلنت عنه البلدية عبر صفحتها في فايسبوك، وتقرر خلال الاجتماع:

1- غلق ملعب 20 أوت 1955 إلى غاية إشعار آخر (مع تواصل أشغال الأرضية و السير العادي لقاعة الحفلات).

2- تعليق مهام مدير ملعب 20 أوت 1955.

3- تجميد نشاط الرابطة البلدية لمحمد بلوزداد على مستوى المسبح البلدي ( الرابطة كانت مكلفة بتسيير المسبح وفق إتفاقية إدارية مبرمة مع مديرية الشباب و الرياضة).

4- تكليف لجنة تقنية لمعاينة الملعب وتقديم تقرير مفصّل حول ذلك.

كما أمر رئيس البلدية بضرورة وضع كل المشرفين على المرافق التابعة للبلدية أمام مسؤولياتهم.



