* سد أمني لمنع المتظاهرين من المرور عبر ساحة موريس أودان نحو البريد المركزي والمتظاهرين يتفادونه وأبقوا احتجاجهم في شارع ديدوش مراد.

الصورة: مصطفى بسطامي "الخبر"

* مفجر فضيحة المجاهدين المزيفين، بن يوسف ملوك، يحمل على الأكتاف.

* بداية توافد المتظاهرين بشارع ديدوش مراد بالعاصمة وسط كما جرت عليه العادة تواجد أمني مكثف، ولأول مرة منذ بداية الحراك الشعبي اصطفت شاحنات الشرطة على طول شارع باستور.

يدرك اليوم الحراك الشعبي جمعته الثامنة والعشرون والأخيرة قبل الدخول الاجتماعي. الثورة الشعبية المطالبة بالتغيير الجذري ورحيل ما تبقى من رموز العصابة، اجتازت امتحان العطلة الصيفية بنجاح، تابعوا معنا هذا المباشر.