أفادت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية أن أمطارا رعدية تكون مرفوقة ببرد ستمس ابتداء من مساء هذا الجمعة عديد ولايات شرق الوطن.

وأضاف ذات المصدر أن الولايات المعنية بهذه النشرية الخاصة هي بسكرة، تبسة، خنشلة، باتنة، سوق أهراس، أم البواقي، قالمة، قسنطينة، ميلة.

أما صلاحية هذه النشرية -يضيف ذات المصدر- فتمتد من يوم الجمعة على الساعة التاسعة مساء (21:00) إلى غاية يوم غد السبت على الساعة التاسعة مساء (21:00) في حين أن الأمطار المرتقبة فستبلغ أو تتجاوز 40 ملم محليا.

كما أكدت ذات النشرية أن الولايات المعنية كذلك بهذه الأمطار هي برج بوعريريج، سطيف، البويرة، مسيلة، الجلفة، الأغواط وغرداية حيث تمتد صلاحية النشرية من يوم السبت 31 أوت 2019 من الساعة التاسعة صباحا (09:00) إلى غاية الساعة التاسعة مساء (21:00) في حين أن الأمطار المرتقبة فستبلغ آو تتجاوز 30 ملم محليا.

و خلص المصدر ذاته في الأخير إلى التأكيد على توقع هبوب رياح قوية مصحوبة برعود على تلك الولايات.