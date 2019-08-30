تم اليوم الجمعة بولاية مستغانم إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية ل 13 شخصا بينهم قصر بعرض البحر حسبما أستفيد من المجموعة الإقليمية لحراس السواحل.

وأوضح المصدر أن الوحدات العائمة لحراس السواحل تمكنت من اعتراض قارب كان على متنه مرشحون للهجرة غير الشرعية على بعد 6 أميال بحرية (11 كلم) شمال رأس كراميس.

ويرجح أن يكون القارب الذي كان يحمل 13 شخصا بينهم 6 قصر قد أقلع مساء أمس الخميس من شواطئ القلتة بولاية الشلف قبل أن يتم توقيفه من طرف الوحدات العائمة في عرض البحر شمال بلدية عشعاشة (80 كلم شرق مستغانم).

وقامت وحدات حراس السواحل باقتياد الموقوفين إلى اليابسة للقيام بالإجراءات القانونية المعتادة في مثل هذه الحالات قبل أن يتم تقديمهم في وقت لاحق إلى الجهات القضائية بتهمة محاولة مغادرة الإقليم الوطني بطريقة غير شرعية كما تمت الإشارة إليه.