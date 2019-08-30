اقتحم اليوم الجمعة محتجون ببلدية بوغزول جنوبي المدية عمارات سكنية كانت معدة للتوزيع في القرية الجديدة بالمنطقة المسماة "بحة".

وبحسب مصدر محلي وشهود عيان من المنطقة فإن عائلات شوهدت وهي تلج إلى العمارات وافدة من مختلف جهات المحيط العمراني من البلدية مركز. وفيما تضاربت الأخبار حول عدد تلك العائلات، فإن عدد السكنات المستهدفة بلغ زهاء المئة وحدة سكنية كانت في الأساس معدة للتوزيع منذ سنوات ضمن عمليات القضاء على السكن الهش. كما تم صد محاولة اقتحام 60 سكنا أخرى بالمكان.

ويأتي هذا بعد أن أقدم محتجون على غلق مقر بلدية بوغزول الأربعاء موجهين انتقادات شديدة لمسؤولي البلدية ورئيسها بعدم العدل والإنصاف في توزيع الحصص السكنية بمختلف صيغها والقطع الأرضية الموجهة للبناء واتهامهم بمنح بعضها لمقيمين ببلدية جوارية تابعة للدائرة نفسها التي تضم بلديتهم بوغزول. وإلى غاية ساعة متأخرة من مساء اليوم سادت حالة من الترقب بين سكان القرية بعد أن حطت العائلات الوافدة رحالها داخل السكنات المقتحمة.

وفي سياق ذي صلة وموازاة مع عملية اقتحام السكنات باشر محتجون آخرون مستفيدون من تجزئة تشمل زهاء 200 قطعة أرضية للبناء بطريق البيرين بالجهة الشرقية للبلدية عمليات الحفر استعدادا لبنائها، يقولون أنهم سددوا أثمانها منذ 1992، إلا أن حلول مشروع المدينة الجديدة الذي امتدت أرضيته إلى تلك القطع حال دون حصولهم على رخص البناء دون أن يتم تجسيد وعود البلدية بتعويضها لهم بقطع بديلة.