اعتلى فريقي اتحاد بسكرة ونجم مقرة صدارة الترتيب مؤقتا، بعد فوهما على أولمبي الشلف واتحاد بلعباس، على التوالي، سهرة الجمعة، عند انطلاق مباريات الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي ستتواصل غدا السبت وتختتم يوم الأحد المقبل.

وتفوق اتحاد بسكرة على ضيفه أولمبي الشلف بنتيجة (1-0)، بملعب العالية (بسكرة)، في لقاء جمع بين الصاعدين الجديدين، والذي اكتفى فيه المحليون بهدف بن عاشور من ركلة جزاء (د 69)، ليكتسبوا النقاط الثلاث.

ويعد هذا الفوز الثاني لتشكيلة عاصمة "الزيبان"، في بداية هذا الموسم والذي سمح لهم بتصدر جدول الترتيب مؤقتا (6 ن)، عكس "الشلفاوة" الذين يبحثون عن أول انتصار لهم منذ عودتهم لقسم الأضواء, وبذلك يقبع الأولمبي في المرتبة الـ11 (1 ن) من ثلاثة لقاءات.

وسار نجم مقرة على نفس نهج اتحاد بسكرة، محققا الفوز الثاني، بعد إطاحته بملعب 8 ماي 1945 بسطيف، بضيفه اتحاد بلعباس بواقع (2-1)، وكان الزوار قد تقدموا في النتيجة خلال الشوط الثاني عبر عيشي (د 62)، لكن تتام عدل الكفة لتشكيلة "النجم" بسرعة (د 65). لينتصر الصاعد الجديد بفضل هدف لاعبه دمان (د 81). وبالتالي قفز نجم مقرة إلى صدارة الترتيب مؤقتا بمعية نجم مقرة برصيد (6 ن). في حين تدحرج "العباسية" إلى قاع الترتيب بدون رصيد من ثلاث هزائم.

الجمعة 30 أوت :

اتحاد بسكرة - أولمبي الشلف 1 - 0

نجم مقرة - اتحاد بلعباس 2 - 1

السبت 31 أوت :

نادي بارادو - شبيبة القبائل (20:00 سا)

نصر حسين داي - شباب بلوزداد (21:00 سا)

أهلي برج بوعريريج - وفاق سطيف (20:00 سا)

مولودية وهران - شباب قسنطينة (20:00 سا)

شبيبة الساورة - مولوديّة الجزائر (20:30 سا)

الأحد 1 سبتمبر :

اتحاد الجزائر - جمعية عين مليلة (20:00 سا)