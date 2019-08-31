من المنتظر أن يتم تعيين مناجير جديد للمنتخب الوطني لكرة القدم في الأيام القليلة المقبلة حسب أعلن "الفاف" في بيان لها.

وخلال اجتماع المكتب الفدرالي أمس الجمعة، أكد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي أن المناجير الجديد لـ"الخضر" سيتم تعيينه بالتشاور مع الناخب الوطني جمال بلماضي.

واستغل المكتب الفدرالي الفرصة ليقدم الشكر للمناجير المستقيل جمال مدان، منوها بالعمل الذي قدمه للمنتخب وهو ما تكلل بالتتويج بكأس إفريقيا 2019 في مصر.