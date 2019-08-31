ستجري مباراة الكأس الجزائرية الممتازة بين اتحاد الجزائر، حامل لقب البطولة الوطنية لموسم 2018-2019، وشباب بلوزداد حامل الكأس في الفاتح نوفمبر المقبل شريطة تأكيد السلطات المختصة، حسب ما أعلنت عنه اليوم السبت الاتحادية الجزائرية لكرة القد (الفاف).

وسيتم تحديد الملعب الذي سيحتضن هذا اللقاء لاحقا.

وكان اتحاد بلعباس قد توج بالكأس الممتازة لموسم "2017-2018" على حساب شباب قسنطينة (1-0) بفضل هدف أمضاه نبيل لعمارة من ضربة جزاء في الدقيقة (90+5).